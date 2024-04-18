Новый прямой рейс связал Сочи и Ташкент

Между Сочи и Ташкентом запущен прямой рейс авиаперевозчик «Уральские авиалинии». Самолеты будут летать дважды в неделю в вечернее время.

Новый международный рейс появился в летнем расписании сочинского аэропорта. Запущен рейс из Сочи в Ташкент.

Российский перевозчик «Уральские авиалинии» с 18 апреля осуществляет рейсы между Сочи и столицей Узбекистана. Регулярный вечерний рейс выполняется два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. Время полета составляет порядка 3 часов 40 минут. На обслуживание международного маршрута поставлен Airbus A320 вместимостью 162 пассажира.

Всего из Сочи можно улететь по 23 международным направлениям летом 2024 года.