Новый посол Израиля в РФ прибыл в Москву

Новый посол Израиля в России Одед Йозеф прибыл в Москву. Симона Гальперин, которая занимала эту должность ранее, покинула РФ.

Дипломатическая карьера Йозефа включает в себя работу на должности заместителя главы ближневосточного департамента МИД Израиля, а также работу на должности посла в Кении. Новый глава российской дипмиссии ранее трудился на различных должностях в диппредставительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре, передает ТАСС.

Отметим, что покинувшая должность посла Симона Гальперин проработала в РФ чуть менее года – ее назначили в ноябре 2024 года.