Новый посол Израиля в РФ прибыл в Москву

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый посол Израиля в России Одед Йозеф прибыл в Москву. Симона Гальперин, которая занимала эту должность ранее, покинула РФ.

Одед Йозеф, который заменил на посту диппредставителя Израиля в РФ Симону Гальперин, прибыл в Москву. 

Как отметили в дипломатическом ведомстве еврейского государства, Симона Гальперин покинула Россию. Одед Йозеф в ближайшее время приступит к работе. 

Дипломатическая карьера Йозефа включает в себя работу на должности заместителя главы ближневосточного департамента МИД Израиля, а также работу на должности посла в Кении. Новый глава российской дипмиссии ранее трудился на различных должностях в диппредставительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре, передает ТАСС. 

Отметим, что покинувшая должность посла Симона Гальперин проработала в РФ чуть менее года – ее назначили в ноябре 2024 года.

