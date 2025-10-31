Израиль усилит атаки на "Хезболлу" в Ливане

В Израиле уведомили о намерении усилить атаки на "Хезболлу". В Минобороны еврейского государства отметили, что группировка играет с огнем.

Израиль намерен усилить свои атаки на радикальное движение "Хезболла" в южной части Ливана.

Глава Минобороны страны Исраэль Кац отметил, что группировка играет с огнем, а президент Ливана по-прежнему медлит, передает AFP.

"Обязательство ливанского правительства разоружить Хезболлу и вывести ее из южного Ливана должно быть выполнено. Максимальное принуждение будет продолжаться и даже усиливаться"

– руководитель оборонного ведомства

Он добавил, что Израиль не допустит никакой угрозы для жителей севера.