Израиль усилит атаки на "Хезболлу" в Ливане

В Израиле уведомили о намерении усилить атаки на "Хезболлу". В Минобороны еврейского государства отметили, что группировка играет с огнем.
Израиль намерен усилить свои атаки на радикальное движение "Хезболла" в южной части Ливана.
Глава Минобороны страны Исраэль Кац отметил, что группировка играет с огнем, а президент Ливана по-прежнему медлит, передает AFP.
"Обязательство ливанского правительства разоружить Хезболлу и вывести ее из южного Ливана должно быть выполнено. Максимальное принуждение будет продолжаться и даже усиливаться"
– руководитель оборонного ведомства
Он добавил, что Израиль не допустит никакой угрозы для жителей севера.