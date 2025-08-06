Новый чартер из Египта приходит в Россию

Вскоре в города России начнет выполнять рейсы Sky Vision Airlines. Чартерный перевозчик из Египта свяжет РФ и Шарм-эль-Шейх.

Египетская чартерная авиакомпания Sky Vision Airlines в течение месяца запустит рейсы в Россию.

Туры с перевозкой на рейсах Sky Vision Airlines предлагают россиянам PEGAS Touristik и Coral Travel. Перевозчик свяжет Шарм-эль-Шейх со следующими городами: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Уфа, Омск, Пермь и Тюмень.

Первый рейс нового для России перевозчика состоится 28 августа из Тюмени, а 29 августа Sky Vision Airlines выполнит первый авиарейс из Москвы (Шереметьево).

В Coral Travel пояснили, что летом Египет занимает второе место в списке популярных направлений, зимой он может стать лидером. В связи с большим спросом планируется увеличение полетной программы из городов России.

Из Москвы Sky Vision Airlines будет выполнять по два рейса в неделю, из Екатеринбург также два, из Петербурга и Перми – 1-2 рейса в неделю. Из остальных городов чартеры в Шарм-эль-Шейх будут летать раз в 11 дней, начиная с начала сентября.