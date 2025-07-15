Названы самые популярные страны для отдыха россиян в 2025 году

Где в 2025 году предпочитают отдыхать россияне? Традиционно в топе пляжные направления, первое место в рейтинге занимает Турция.

За первые полгода 2025 года граждане РФ совершили 13 659 132 поездки за границу, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Погранслужбы ФСБ РФ.

Какие направления оказались самыми популярными для отдыха? Более 93% поездок пришлось на десять стран. Первое место занимает Турция, эту страну выбрали почти 19% всех выезжающих за границу россиян, но часть этих путешественников использовали Турцию для транзита (около 150 тыс). В целом по данным национальной статистики Турции россияне совершили в страну 2 609 609 визитов за полгода.

На втором место ОАЭ – 1 144 338 визитов, из них также около 150 тыс – транзитные. Турпоток из РФ в ОАЭ в первой половине текущего года оказался на 16% выше прошлогоднего.

Третье место за Китаем – 1 041 171 поездка, из них до 250 тыс транзитные. Рост турпотока по сравнению с началом 2024 года на 31,2%.

Таиланд занял четвертую строчку с турпотоком из России 1 034 759 человека, рост составил 12,4%.

Замыкает пятерку Египет – 937 044 визита из России, рост за год почти на 40,5%.

Абхазия оказалась на шестой позиции, республику для отдыха выбрали около 665 тыс россиян, но почти половина из них приезжали в рамках однодневных экскурсий. Турпоток в Абхазию из России увеличился в 2025 году на 6,5%.

Также в десятку популярных у российских туристов стран вошли Вьетнам, Мальдивы, Индонезия, Шри-Ланка и Южная Корея, пишет АТОР