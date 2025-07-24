Абхазия стала одним из главных направлений у туристов на август

Абхазия вошла в пятерку самых популярных направлений на август. Ее по данному показателю опередили Турция, Египет и Россия.

Одним из самых популярных направлений на август текущего года среди путешественников признана Абхазия, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что на республику приходится 7,4% проданных туров. Стоит добавить, что в августе прошлого года доля направления в указанную страну составляла 5,3%.

Абхазия с данным показателем вошла в пятерку популярных направлений у туристов. Лидером является Турция, на которую приходится 38,4% бронированных туров на август.

В тройку также вошли Египет (показатель – 16,2%) и Россия (14,2%). Замыкают пятерку ключевых направлений для отдыха в последнем месяце лета Арабские Эмираты с 7,2%.

Помимо этих стран, в топ-10 попали Таиланд, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Грузия. В АТОР указали, что все отмеченные направления в текущем году показали рост.