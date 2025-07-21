Вестник Кавказа

Абхазия может войти в число самых популярных стран для отдыха в августе

Псырцха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В список самых популярных для отдыха зарубежных направлений в августе может войти Абхазия. Также востребованы в конце лета туры в Турцию, Египет, Таиланд и другие экзотические страны.

По данным Российского союза туриндустрии, в августе Абхазия окажется в списке самых популярных для отдыха стран.

В августе российские туристы выбирают такие направления, как Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, ОАЭ, Мальдивы, Абхазия. Отмечается, что с прошлого года спрос на отдых в этих странах или остался на прежнем уровне, или вырос. Россияне не снижают спроса на зарубежные поездки, несмотря на сложности с авиасообщением.

Отдых в Абхазии в августе в этом году обойдется на 8,3% дороже, чем в конце лета 2024 года.

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