Абхазия может войти в число самых популярных стран для отдыха в августе

В список самых популярных для отдыха зарубежных направлений в августе может войти Абхазия. Также востребованы в конце лета туры в Турцию, Египет, Таиланд и другие экзотические страны.

По данным Российского союза туриндустрии, в августе Абхазия окажется в списке самых популярных для отдыха стран.

В августе российские туристы выбирают такие направления, как Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, ОАЭ, Мальдивы, Абхазия. Отмечается, что с прошлого года спрос на отдых в этих странах или остался на прежнем уровне, или вырос. Россияне не снижают спроса на зарубежные поездки, несмотря на сложности с авиасообщением.

Отдых в Абхазии в августе в этом году обойдется на 8,3% дороже, чем в конце лета 2024 года.