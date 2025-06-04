В Абхазии к Отапской пещере проложат новый туристический маршрут

В рамках развития туристической привлекательности восточной Абхазии планируется улучшение дорожной инфраструктуры. Отапская пещера станет доступнее с новой дорогой.

В восточной Абхазии может появиться новая дорога, предложение направит президенту республики министр туризма Астамур Логуа.

Ранее министр побывал в Отапской пещере и осмотрел подъездные пути к достопримечательности через села Араду, Моква и Члоу. По его мнению, следует построить новую дорогу протяженностью 4 км через села Арасадзыхь и Гуп. Новая дорога соединит Отапскую пещеру и Ткуарчал, а также войдет в новый туристический маршрут, "восточное туристическое кольцо".

В Абхазии намерены привлечь туристов в восточный регионы, сейчас прорабатывается маршрут "Сказочная восточная Абхазия".