"Сказочная восточная Абхазия" - какие места войдут в маршрут?

В Абхазии задумались над созданием туристического маршрута по восточной части республики. Включить в него планируется самые живописные места, в том числе Ткуарчал.

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа рассказал подробности о будущем турмаршруте "Сказочная восточная Абхазия".

По словам министра, в маршрут войдут такие пункты, как Кындыг, Ткуарчал и Отапская пещера. В целом в восточной части Абхазии есть много красивых мест, способных принимать большой поток туристов. Маршрут в процессе разработки может расшириться, в притоке туристов заинтересовано население региона.

"Например, на меня выходили представители села Маркула, которые очищают древнейшую крепость, готовят ее для того, чтобы она была презентабельна для посещения туристами"

– Логуа

Ранее замминистра культуры России Сергей Першин посетил Абхазию, большое впечатление на него произвел Ткуарчал.

"Хочется снять здесь такое кино, чтобы каждый увидевший его поплакал, посмеялся, поверил в невозможное, а самое главное — приехал в Ткуарчал"

– Першин

Стимулом для развития туризма в Абхазии станет открытие аэропорта в Сухуме, который уже принимает рейсы из России.