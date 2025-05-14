В Абхазии может появиться маршрут "Сказочная восточная Абхазия"

Новый туристический маршрут хотят разработать в Абхазии. В планах привлечение отдыхающих в восточную часть Абхазии.

В Минтуризма Абхазии выступили с предложением разработать новый маршрут для туристов "Сказочная восточная Абхазия".

Возможности развития туризма на востоке республики обсудили в пятницу министр туризма Астамур Логуа и вице-премьер Абхазии, курирующий деятельность Минтуризма, Вараздат Миносян.

На встрече было озвучено предложение разработать экскурсионный туристический маршрут "Сказочная восточная Абхазия". Министр пояснил, что в маршрут могут войти самые интересные туристические объекты восточной части республики. Проект может иметь большую роль в деле популяризации малоизвестных, но уникальных мест в Абхазии.

Также стороны обсудили проблему демпинга цен на размещение в Абхазии, а также перспективы развития горного и сельского туризма.