Вестник Кавказа

В Абхазии рассчитывают на рост потока туристов из России

Псырцха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турпоток из РФ в Абхазию этим летом возрастет, считает Гунба. Транспортная доступность делает Абхазию более привлекательной для россиян.

Президент Абхазии Бадра Гунба рассказал, что в республике рассчитывают на приток туристов в 2025 году, стимулом могут стать запуск аэропорта и новых электропоездов.

"Главное для туриста - это возможность удобно добраться, в первую очередь, транспортные условия. Открытие аэропорта, реконструкция моста, открытие железнодорожного сообщения - все скажется в итоге увеличением количества турпотока в Абхазии"

– Бадра Гунба

В этом году в Абхазии ожидают принять большее число российских отдыхающих, однако не стал озвучивать конкретный прогноз по турпотоку, добавил он в беседе с ТАСС в рамках Кавказского инвестиционного форума, который проходит в Минеральных Водах. 

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