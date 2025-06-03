Новые ТЭЦ в Казахстане будут строить специалисты из Китая или Кореи

Казахстан ведет переговоры о строительстве трех новых ТЭЦ с КНР и Южной Кореей, ранее соглашение об их строительстве обсуждалось с Россией, однако возникли некоторые сложности.

Власти Казахстана решили сменить основного инвестора строительства трех новых теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, в роли которого должна была выступать Россия.

Как сообщил вице-министр энергетики Казахстана Бакытжан Ильяс, страна ведет переговоры с потенциальными инвесторами из Китая и Кореи для строительства, переедает Sputnik Казахстан.

"Ведутся переговоры с другими потенциальными застройщиками - энергетическими компаниями КНР и Кореи - есть несколько вариантов"

- Бахытжан Ильяс

Что касается российского участия в проекте, еще 30 мая первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что у проекта возникли проблемы с субсидированием процентной ставки по оборудованию.

Ранее мы писали о том, что в апреле в Астане прошла рабочая встреча советника президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Магзума Мирзагалиева и министра энергетики страны Ерлана Аккенженова с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, основными темами встречи представителей двух стран стали проекты строительства ТЭЦ, модернизация энергетической инфраструктуры Казахстана.

На ней стороны определились с регионами их возведения и ориентировочной мощностью: так, в Кокшетау планировалось построить станцию мощностью 248 МВт, в Семее и Усть-Каменогорске – по 360 МВт.