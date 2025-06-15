Ночные атаки на Тель-Авив

Израильские военные засекли ракетный залп со стороны Ирана в районе полуночи, сообщила армейская пресс-служба.
Сирены воздушной тревоги звучали в окрестностях Тель-Авива, однако по столице Израиля было выпущено "незначительное количество" ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Times of Israel.
Также было зафиксировано падения осколков в одном из районов пустыни Негев на юге еврейского государства, однако обошлось без пострадавших – было лишь несколько обращений от людей, получивших травмы при перемещении в бомбоубежища, сообщила национальная службы скорой помощи Израиля.
В ЦАХАЛ сообщили об отсутствии угрозы повторного удара, разрешив населению покинуть укрытия - тем не менее, ближе к утру израильские военные зафиксировали очередной ракетный залп со стороны Ирана, направленный на север страны
"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории еврейского государства. ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят ответные удары… для устранения угрозы"
- пресс-служба ЦАХАЛ
После ракетного пуска в нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, добавили в пресс-службе.