Ночные атаки на Тель-Авив

Столица Израиля минувшей ночью как минимум дважды подвергалась ракетным ударам со стороны Ирана – первый из них произошел сразу после полуночи, второй – ближе к утру, сообщили в Армии национальной обороны страны.

Израильские военные засекли ракетный залп со стороны Ирана в районе полуночи, сообщила армейская пресс-служба.

Сирены воздушной тревоги звучали в окрестностях Тель-Авива, однако по столице Израиля было выпущено "незначительное количество" ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Times of Israel.

Также было зафиксировано падения осколков в одном из районов пустыни Негев на юге еврейского государства, однако обошлось без пострадавших – было лишь несколько обращений от людей, получивших травмы при перемещении в бомбоубежища, сообщила национальная службы скорой помощи Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили об отсутствии угрозы повторного удара, разрешив населению покинуть укрытия - тем не менее, ближе к утру израильские военные зафиксировали очередной ракетный залп со стороны Ирана, направленный на север страны

"Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории еврейского государства. ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят ответные удары… для устранения угрозы"

- пресс-служба ЦАХАЛ

После ракетного пуска в нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги, добавили в пресс-службе.