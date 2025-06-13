Иран и Израиль взаимно атаковали нефтяные объекты

Минувшей ночью обмен ударами между Израилем и Ираном продолжился. Атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, а также иранские нефтехранилища в районах Кан и Шахран.

Объекты по производству топлива и другая энергетическая инфраструктура Ирана и Израиля пострадала этой ночью в результате взаимных ракетных ударов двух стран.

Целью Ирана стал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. По сообщениям иранского агентства Fars, "высокоточные ракеты поразили ключевые израильские энергетические объекты", что привело к перебоям в работе системы электроснабжения в центре Израиля, а также, по данным СМИ, вывело из строя часть критически важной инфраструктуры.

"Были атакованы объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения противника с применением большого количества беспилотников и ракет"

– заявление КСИР

Израиль накануне ударил по двум нефтехранилищам в районах Кан и Шахран, что привело к пожарам.