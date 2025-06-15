Ночные атаки на Тегеран

Иранские системы противовоздушной обороны (ПВО) трижды за ночь озаряли небо Тегерана взрывами, отражая очередную атаку израильских ВВС, начавшуюся сразу после запуска иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) ракет в сторону еврейского государства.
"Удары по территории Израиля будут продолжаться до раннего утра"
- представитель КСИР Али Мохаммад Наини
Наиболее значительными были израильские налеты в районе двух часов ночи, системы ПВО в районе иранской столицы работали около получаса, передает ТАСС.
Целями ударов израильской авиации в Тегеране становятся военные и военно-промышленные объекты, однако зафиксировано немало попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.
Огонь велся из зенитных установок, операторы которых пытались сбить перемещающиеся на малой высоте летательные аппараты.
Средства ПВО работали и на окраинах, и в центре Тегерана.