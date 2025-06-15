Ключевые цели операции "Восстающий лев" назвали в Израиле

В Израиле перечислили основные цели операции в Иране. В еврейском государстве отметили, что они, в частности, стремятся не дать Исламской Республике заполучить ядерное оружие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поведал, какие цели преследует еврейское государство операцией операции "Восстающий лев" в Иране.

Выступая на пресс-конференции 16 июня, он в первую очередь отметил, что у этой операции три ключевых цели.

"Я хочу добиться результата. Мы хотим добиться трех ключевых результатов: ликвидация ядерной программы, ликвидация возможности производить баллистические ракеты, уничтожение оси террора"

– Биньямин Нетаньяху

Израильские премьер подчеркнул, что Израиль сделает ради достижения этих целей все необходимое. Он также добавил, что в Исламской Республике грядут значительные изменения.

"Свержение иранского режима может стать результатом (военной операции – прим. ред.), потому что этот режим слаб ... Мы меняем лицо Ближнего Востока, и мы, безусловно, видим, что в Иране произойдут огромные изменения"

– премьер Израиля

Напомним, Израиль начал операцию "Восстающий лев" в конце прошлой недели.