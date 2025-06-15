Иран попросил три страны выступить посредниками в конфликте с Израилем

Иран хочет, чтобы три страны выступили посредниками в ситуации с Израилем. По данным СМИ, все эти государства находятся на Ближнем Востоке.

Иран обратился к трем арабским странам с просьбой выступить посредниками в конфликте с Израилем. Об этом сообщает 16 июня ряд ближневосточных источников.

По данным агентства Reuters, Исламская Республика хочет, чтобы Катар, Оман и Саудовская Аравия попросили президента Соединенных Штатов оказать давление на еврейское государство, чтобы оно согласилось немедленно остановить огонь.

"Тегеран попросил Катар, Саудовскую Аравию и Оман надавить на президента США Дональда Трампа для использования его влияния на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня с Ираном в обмен на гибкость Тегерана в ядерных переговорах"

– агентство Reuters

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС атаковали военные и ядерные объекты в Иране. Позднее в еврейском государстве объяснили, что цель этих ударов – не дать Исламской Республике получить ядерное оружие.