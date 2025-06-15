Вестник Кавказа

СМИ: Трамп скептически относится к втягиванию США в конфликт Израиля и Ирана

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский президент Трамп со скепсисом относится к идее втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. По данным телеканала CNN, участие Вашингтона может привести к расширению конфликта.

Президент США Дональд Трамп скептически относится к идее втягивания Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном, сообщили СМИ.

Американский телеканал CNN указал на то, что втягивание США в ближневосточный конфликт может привести к его расширению за пределы нынешних воюющих сторон и привести к "изнурительной бесконечной войне без четкой конечной цели".

Ранее СМИ сообщали, что Израиль обратился к США после обострения конфликта с Ираном с просьбой присоединиться к военной операции для того, чтобы ликвидировать иранскую ядерную программу. Ответа от Вашингтона не поступало.

Сам Дональд Трамп призвал Израиль и Иран к миру. Он также выразил уверенность, что стороны вскоре урегулируют конфликт.

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