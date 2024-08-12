Незаконных банкиров обезвредили на Ставрополье

Организованную группу теневых банкиров разоблачили в Ставропольском крае. Они совершали махинации в течение нескольких месяцев и успели "заработать" порядка 5,2 млн рублей.

Банда банкиров-нелегалов орудовала в прошлом году на Ставрополье, рассказали в СУ СКР по краю.

В незаконной банковской деятельности следователи подозревают двух местных жителей.

"В начале 2023 года фигуранты создали организованную преступную группу для незаконной банковской деятельности и сокрытия от госконтроля средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

– управление

Следствие установило, что теневые банкиры действовали по заранее согласованному плану. Сначала они составляли заведомо фальшивые платежные документы, якобы для поставки товаров заказчику. Однако на самом деле никаких вещей заказчик не получал. Тем не менее, на счета участвующих в схеме организаций по поддельным документам направлялись деньги. Их обналичивали и отдавали "клиентам". При этом участники схемы брали себе комиссию за услуги.

По данным ФСБ, с февраля по май минувшего года преступники заработали свыше 5,2 млн рублей.

Сейчас участники нелегальных операций взяты под арест, в рамках расследования состоялись обыски.

Дело расследуется по статье о нелегальной банковской деятельности – это статья 172 Уголовного кодекса, и о неправомерном обороте средств платежей (статья 187).