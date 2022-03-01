Мужчина обналичил 176 млн рублей и был задержан в КЧР

Подозреваемого в незаконных финансовых операциях, то есть в т. н. обналичивании денег, задержали в Карачаево-Черкесии. Свою преступную схему он проворачивал в течение семи лет.

Житель КЧР на протяжении семи лет занимался обналичиванием денег, сейчас он задержан, рассказали в республиканском МВД.

Правоохранители установили, что нелегальными финансовыми операциями подозреваемый начал заниматься достаточно давно, еще в 2017 году. Для преступной деятельности, по данным полиции, он задействовал юрлица, которые были подконтрольны ему, и несколько "липовых" индивидуальных предпринимателей, которые на самом деле не занимались никаким бизнесом.

"По предварительным данным, на его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей, а незаконный доход составил свыше 17 млн рублей"

– МВД

Теперь 39-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют статью 172 Уголовного кодекса. Она определяет наказание за незаконную банковскую деятельность.