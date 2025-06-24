Нетаньяху встретится с руководством США в Вашингтоне

Биньямин Нетаньяху на следующей неделе приедет в США для встречи с руководством страны. Он примет участие в заседании по вопросам безопасности.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил о скором визите в США. По словам руководителем кабмина, он совершит поездку в Вашингтон на следующей неделе.

Нетаньяху заявил, что намерен провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Помимо этого, у премьера еврейского государства состоятся встречи с главой оборонного ведомства США Питом Хегсетом и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.

"Все это происходит на волне великой победы, достигнутой нами в ходе операции "Восстающий лев" против Ирана"

- Биньямин Нетаньяху

Кроме того, глава кабмина Израиля сказал, что проведет в Вашингтоне переговоры с главами Конгресса и Сената США, а также примет участие в совещаниях по вопросам безопасности.