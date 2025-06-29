СМИ: США обсуждают с Израилем и Сирией соглашение по безопасности

По данным СМИ, США ведут обсуждения с Израилем и Сирией о соглашении по безопасности. В Белом доме отказались это комментировать.

Вашингтон обсуждают с Тель-Авивом и Дамаском возможность заключения между двумя странами соглашения в сфере безопасности, сообщил портал Axios, ссылаясь на неназванных должностных лиц США и Израиля.

Уточняется, что сейчас речь идет только о "предварительных обсуждениях", нормализация отношений между Израилем и Сирией не рассматривается.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт не стала комментировать эту информацию.

"Что касается обсуждений между Сирией и Израилем, то вам надо спрашивать их правительства. Я не могу это комментировать"

- Кэролайн Левитт