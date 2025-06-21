Сирия не будет требовать от Израиля возврата Голанских высот – СМИ

Тhe Times of Israel: Дамаск на ближайших переговорах готов уступить Израилю в вопросе Голанских высот ради признания со стороны Тель-Авива.

Новые власти Сирии готовы отказаться от требований к Израилю вернуть Голанские высоты в ближайшее время, сообщает Тhe Times of Israel.

Как информирует израильское издание, главной целью нового Дамаска является получение признания со стороны Тель-Авива, поэтому Сирия готова к компромиссам.

Сообщается, что Дамаск планирует договориться о безопасности на юге Сирии, а также заручиться поддержкой США. По информации издания, Сирия ведет непрямые переговоры с Израилем, целью которых является прекращение активных боевых действий со стороны ЦАХАЛ.

Напомним, что войска ЦАХАЛ расширили буферную зону на юге Сирии после падения режима Асада в Сирии в декабре 2024 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что соглашение по Голанским высотам от 1974 года утратило силу, так как сирийская армия оставила свои позиции.