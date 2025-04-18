Агент израильской разведки задержан в Иране

В Иране задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже на израильскую разведку "Моссад". Об этом рассказал официальный представитель сил правопорядка ИРИ.
Саид Монтазер оль-Махди добавил, что агента "Моссада" также обвиняют в сборке беспилотников. По его словам, мужчина был схвачен в тегеранском метро.
"На станции метро "Имам Хомейни" задержан агент "Моссада", занимавшийся сборкой дронов на западе провинции Тегеран и отправлявший (Израилю – прим. ред.) сообщения о работе ПВО страны"
– представитель сил правопорядка
Он также сообщил, что задержанный передавал информацию о точном местонахождении объектов стратегического значения.
Ранее сообщалось, что во время обострения конфликта с Израилем в Иране арестовали свыше 700 человек, подозреваемых в шпионаже на еврейское государство.