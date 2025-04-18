Агент израильской разведки задержан в Иране

Мужчину задержали в подземке иранской столицы по подозрению в шпионаже на Израиль. По данным силовиков, он также участвовал в сборке БПЛА.

В Иране задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже на израильскую разведку "Моссад". Об этом рассказал официальный представитель сил правопорядка ИРИ.

Саид Монтазер оль-Махди добавил, что агента "Моссада" также обвиняют в сборке беспилотников. По его словам, мужчина был схвачен в тегеранском метро.

"На станции метро "Имам Хомейни" задержан агент "Моссада", занимавшийся сборкой дронов на западе провинции Тегеран и отправлявший (Израилю – прим. ред.) сообщения о работе ПВО страны"

– представитель сил правопорядка

Он также сообщил, что задержанный передавал информацию о точном местонахождении объектов стратегического значения.

Ранее сообщалось, что во время обострения конфликта с Израилем в Иране арестовали свыше 700 человек, подозреваемых в шпионаже на еврейское государство.