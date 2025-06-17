Моссад в Израиле: что это, штаб-квартира, операции

Израильская разведка Моссад стала чаще бывать на слуху на фоне обострения конфликта Израиля и Ирана. Расскажем о ее штаб-квартире, эмблеме и наиболее известных операциях.

Что такое Моссад в Израиле?

Моссад – это внешняя разведывательная служба Израиля, официально именуемая Ведомством разведки и специальных операций, на иврите – "ха-Мосад ле-Модиин у-ле-Тафкидим Меюхадим". Государственная организация была основана в 1949 году и отвечает за сбор разведывательной информации, проведение тайных операций за рубежом, борьбу с международным терроризмом и репатриацию евреев из стран, где они находятся под угрозой.

Наряду с АМАН (Управление военной разведки) и ШАБАК (Служба внутренней безопасности), Моссад – одна из трех основных спецслужб еврейского государства. Она также считается одной из самых эффективных и таинственных разведок в мире и действует независимо от армии и других израильских служб безопасности, однако все равно требует от кандидатов опыта военной службы.

Моссад напрямую подчиняется премьер-министру Израиля (сейчас им является Беньямин Нетаньяху) и неподконтролен кнессету (парламенту). Ведомство возглавляет директор. Сегодня эту должность занимает Давид Барнеа.

© Фото: Сайт президента России

Штаб-квартира Моссада

Штаб-квартира Моссада находится в израильском городе Герцлия, недалеко от Тель-Авива. Точное местоположение официально не раскрывается.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объект тщательно охраняется и доступ на территорию строго ограничен. К тому же, облик здания Моссада ничем не выдает его назначения.

Эмблема Моссада

Эмблема Моссада содержит символику, подчеркивающую его идеологическую и историческую основу. Она включает Минору — традиционный семисвечник, символ еврейского народа, и девиз на иврите "При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует" (слова из Книги притчей Соломоновых).

© Фото: Эмблема Моссада

Моссад: главные операции

Похищение Адольфа Эйхмана (1960 год)

Один из архитекторов Холокоста, Адольф Эйхман скрывался в Аргентине под чужим именем после окончания Второй мировой войны. Агенты Моссада выследили его, похитили и тайно вывезли в Израиль, где он предстал перед судом и был приговорен к смертной казни.

Операция "Гнев Божий" (1972 год)

Операция "Гнев Божий" стала ответом на теракт на Олимпиаде в Мюнхене, в результате которого погибли 11 израильских спортсменов. Моссад запустил серию ликвидаций участников и организаторов нападения по всему миру. В общей сложности операция продлилась около 20 лет.

Операция "Моисей" (1984-1985 годы)

Масштабная операция, целью которой стала эвакуация эфиопских евреев из Судана в Израиль. Сотни людей были тайно вывезены из страны и спасены от гражданской войны и голода.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Операция "Соломон" (1991 год)

Она стала продолжением операции "Моисей". Ее целью также стал вывоз из Эфиопии эфиопских евреев. По ее итогам, сотрудникам разведки удалось эвакуировать 14 тыс человек.

Операция с пейджерами в Ливане (2024 год)

В 2024 году Моссад провел уникальную операцию против высокопоставленных членов радикальной ливанской организации Хезболла за пределами Израиля. Ее особенностью стало использование поддельных пейджеров, которые были оснащены взрывчаткой. Их детонация привела к гибели свыше 40 человек, еще порядка 4 тыс пострадали.

Операции Моссада в Иране (XXI век)

Отдельно стоит остановиться на операциях Моссада в Иране.

Израиль еще с 2000-х годов рассматривает иранскую ядерную и ракетную программу как угрозу своему существованию. С израильскими спецслужбами связывали многочисленные убийства и исчезновения ученых-ядерщиков, похищение архивных документов, кибератаки и диверсии на ядерных объектах Ирана.

Что делает Моссад сегодня?

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал операцию против Ирана под названием "Восходящий лев". По данным СМИ, Моссад при подготовке атаки на ядерные и военные объекты в Исламской Республике в течение нескольких месяцев тайно привозил в страну запчасти для дронов и боеприпасы в чемоданах, грузовиках и контейнерах.

© Фото: Tasnim

Через два дня, 15 июня, Иран задержал двух агентов Моссада. Сообщалось, что они занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге. Далее в провинции Лурестан были арестованы еще пять сотрудников израильской спецслужбы.

Полиция Ирана также раскрыла секретное производство дронов Моссада. Завод был обнаружен в городе Рей благодаря сообщениям местных жителей, которые обратили внимание на подозрительных людей, посещающих одну из квартир.

Накануне стало известно, что под удар ВС Ирана попали штаб-квартира Моссада в Тель-Авиве и база Глилот – важный логистический центр израильской военной разведки.