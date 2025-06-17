Моссад в Израиле: что это, штаб-квартира, операции

Что такое Моссад в Израиле?
Моссад – это внешняя разведывательная служба Израиля, официально именуемая Ведомством разведки и специальных операций, на иврите – "ха-Мосад ле-Модиин у-ле-Тафкидим Меюхадим". Государственная организация была основана в 1949 году и отвечает за сбор разведывательной информации, проведение тайных операций за рубежом, борьбу с международным терроризмом и репатриацию евреев из стран, где они находятся под угрозой.
Наряду с АМАН (Управление военной разведки) и ШАБАК (Служба внутренней безопасности), Моссад – одна из трех основных спецслужб еврейского государства. Она также считается одной из самых эффективных и таинственных разведок в мире и действует независимо от армии и других израильских служб безопасности, однако все равно требует от кандидатов опыта военной службы.
Моссад напрямую подчиняется премьер-министру Израиля (сейчас им является Беньямин Нетаньяху) и неподконтролен кнессету (парламенту). Ведомство возглавляет директор. Сегодня эту должность занимает Давид Барнеа.
Штаб-квартира Моссада
Штаб-квартира Моссада находится в израильском городе Герцлия, недалеко от Тель-Авива. Точное местоположение официально не раскрывается.
Объект тщательно охраняется и доступ на территорию строго ограничен. К тому же, облик здания Моссада ничем не выдает его назначения.
Эмблема Моссада
Эмблема Моссада содержит символику, подчеркивающую его идеологическую и историческую основу. Она включает Минору — традиционный семисвечник, символ еврейского народа, и девиз на иврите "При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует" (слова из Книги притчей Соломоновых).
Моссад: главные операции
Похищение Адольфа Эйхмана (1960 год)
Один из архитекторов Холокоста, Адольф Эйхман скрывался в Аргентине под чужим именем после окончания Второй мировой войны. Агенты Моссада выследили его, похитили и тайно вывезли в Израиль, где он предстал перед судом и был приговорен к смертной казни.
Операция "Гнев Божий" (1972 год)
Операция "Гнев Божий" стала ответом на теракт на Олимпиаде в Мюнхене, в результате которого погибли 11 израильских спортсменов. Моссад запустил серию ликвидаций участников и организаторов нападения по всему миру. В общей сложности операция продлилась около 20 лет.
Операция "Моисей" (1984-1985 годы)
Масштабная операция, целью которой стала эвакуация эфиопских евреев из Судана в Израиль. Сотни людей были тайно вывезены из страны и спасены от гражданской войны и голода.
Операция "Соломон" (1991 год)
Она стала продолжением операции "Моисей". Ее целью также стал вывоз из Эфиопии эфиопских евреев. По ее итогам, сотрудникам разведки удалось эвакуировать 14 тыс человек.
Операция с пейджерами в Ливане (2024 год)
В 2024 году Моссад провел уникальную операцию против высокопоставленных членов радикальной ливанской организации Хезболла за пределами Израиля. Ее особенностью стало использование поддельных пейджеров, которые были оснащены взрывчаткой. Их детонация привела к гибели свыше 40 человек, еще порядка 4 тыс пострадали.
Операции Моссада в Иране (XXI век)
Отдельно стоит остановиться на операциях Моссада в Иране.
Израиль еще с 2000-х годов рассматривает иранскую ядерную и ракетную программу как угрозу своему существованию. С израильскими спецслужбами связывали многочисленные убийства и исчезновения ученых-ядерщиков, похищение архивных документов, кибератаки и диверсии на ядерных объектах Ирана.
Что делает Моссад сегодня?
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал операцию против Ирана под названием "Восходящий лев". По данным СМИ, Моссад при подготовке атаки на ядерные и военные объекты в Исламской Республике в течение нескольких месяцев тайно привозил в страну запчасти для дронов и боеприпасы в чемоданах, грузовиках и контейнерах.
Через два дня, 15 июня, Иран задержал двух агентов Моссада. Сообщалось, что они занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге. Далее в провинции Лурестан были арестованы еще пять сотрудников израильской спецслужбы.
Полиция Ирана также раскрыла секретное производство дронов Моссада. Завод был обнаружен в городе Рей благодаря сообщениям местных жителей, которые обратили внимание на подозрительных людей, посещающих одну из квартир.
Накануне стало известно, что под удар ВС Ирана попали штаб-квартира Моссада в Тель-Авиве и база Глилот – важный логистический центр израильской военной разведки.