Иран ударил по штаб-квартире Моссада

ВС Ирана нанесли удар по штаб-квартире израильской разведки "Моссад", сообщают иранские СМИ. Он был совершен посредством ракет.

Штаб-квартира Моссада (израильской разведки) оказалась под ударом ВС Ирана, передают иранские СМИ.

Речь идет о здании, расположенном неподалеку от столицы Израиля Тель-Авива, передает агентство Tasnim.

Иранский телеканал SNN сообщает об успешном ракетном ударе по базе Глилот – важном логистическом центре израильской военной разведки, расположенном в пригороде Тель-Авива. Удар был совершен Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Позже в КСИР подтвердили данные об ударе по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире "Моссада" в Тель-Авиве.

Стоит отметить, что только что военное командовании ВС Исламской Республики анонсировало новые атаки на Израиль. Так, как сообщает IribNews, уже в ближайшие часы Иран начнет наносить усиленные удары, используя при этом новое и усовершенствованное оружие – эту информацию предоставил командующий сухопутными войсками армии ИРИ Амир Гейдари.