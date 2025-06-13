Вестник Кавказа

Новый начальник Генштаба ВС Ирана погиб при ударах Израиля

Новый начальник Генштаба ВС Ирана погиб при ударах Израиля
© Фото: IRNA
Генерал КСИР Али Шадмани, назначенный на должность главы Генерального штаба ВС Ирана несколько дней назад, погиб сегодня ночью в результате израильской атаки.

Новый командир "Хатем аль-Анбия" (командование по чрезвычайным ситуациям) КСИР, начальник оперативного штаба ВС Исламской Республики Али Шадмани стал жертвой новых ударов Армии обороны Израиля по Ирану, об этом сообщает сегодня утром пресс-служба ЦАХАЛ.

В заявлении говорится, что он был убит во время ударов Израиля по Ирану, совершенных сегодня ночью. Они были выполнены ВВС Израиля на основании полученных разведданых, добавили в ЦАХАЛ.

Напомним, что Али Шадмани был назначен на пост главы ГШ ВС ИРИ четыре дня назад, а именно 13 июня, после того, как от атаки ВС Израиля погиб прежний руководитель Генштаба Голамали Рашид.

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