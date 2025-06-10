Начальник Генштаба Ирана и командующий КСИР погибли при ударе Израиля

Израиль ликвидировал в ходе своей сегодняшней атаки на Иран начальника Генштаба ИРИ и командующего КСИР. Предполагается, что жертвами ударов также стали несколько физиков-ядерщиков.

Жертвами ночных ударов Израиля по Ирану стали начальник Генштаба Мохаммад Багери и командующий КСИР Хосейн Салами. Об этом пишут иранские СМИ.

По данным агентства Tasnim, во время атаки также погибли физики-ядерщики Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси, возглавлявший ранее Организацию по атомной энергии ИРИ.

Сегодня ночью израильские ВВС совершили удары по Ирану. В еврейском государстве отметили, что их целью были критически важные объекты ядерной программы этой страны.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль может атаковать Иран в конце текущей недели.