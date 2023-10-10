Несколько сотен человек попросили РФ помочь в эвакуации из сектора Газа

Опубликовано: 15:12, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская сторона получила 400 обращений с просьбой помочь эвакуироваться из сектора Газа. Они были направлены не только россиянами, но и гражданами других стран: Украины, Беларуси, Казахстана, а также самой Палестины.

Около 400 человек, которые сейчас находятся на территории сектора Газа, попросили Россию помочь эвакуироваться за его пределы. Такие данные озвучила пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

По ее словам, большая часть попросивших о помощи – россияне: эвакуация требуется примерно 280 граждан РФ. Остальные обратившиеся имеют гражданство Беларуси и Украины, а также Казахстана. Кроме того, на помощь России рассчитывают и палестинцы, пишет ТАСС.

Россия готова помочь всем нуждающимся

Ранее МИД РФ заявил о готовности Москвы помочь эвакуировать всех, кто хочет покинуть сектор Газа.

"Мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию"

– Сергей Лавров

Война Израиля и Палестины 2023

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС атаковали южные районы Израиля. ЦАХАЛ начала ответную операцию. На сегодняшний день число погибших со стороны Израиля превышает 900 человек, со стороны Палестины – 700. Среди погибших есть и граждане других стран, в том числе России, США, Франции и других.