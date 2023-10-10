Несколько сотен человек попросили РФ помочь в эвакуации из сектора Газа

Около 400 человек, которые сейчас находятся на территории сектора Газа, попросили Россию помочь эвакуироваться за его пределы. Такие данные озвучила пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.
По ее словам, большая часть попросивших о помощи – россияне: эвакуация требуется примерно 280 граждан РФ. Остальные обратившиеся имеют гражданство Беларуси и Украины, а также Казахстана. Кроме того, на помощь России рассчитывают и палестинцы, пишет ТАСС.
Россия готова помочь всем нуждающимся
Ранее МИД РФ заявил о готовности Москвы помочь эвакуировать всех, кто хочет покинуть сектор Газа.
"Мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию"
– Сергей Лавров
Война Израиля и Палестины 2023
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС атаковали южные районы Израиля. ЦАХАЛ начала ответную операцию. На сегодняшний день число погибших со стороны Израиля превышает 900 человек, со стороны Палестины – 700. Среди погибших есть и граждане других стран, в том числе России, США, Франции и других.