На купание в Махачкале и Каспийске введут запрет

Вода на пляжах Махачкалы и Каспийска, согласно результатам проверки Роспотребнадзора, не соответствует санитарным нормам. Пляжи курортов могут закрыть для туристов.

Каспийское море в Махачкале и Каспийске не прошло проверку Роспотребнадзора, в городах могут запретить купаться в море.

Роспотребнадзор по Дагестану сообщает о несоответствии гигиеническим требованиям морской воды в Махачкале и Каспийске, ведомство составит постановления о введении ограничений на купание.

Роспотребнадзор предписал провести на пляжных территориях дополнительные мероприятия по санитарной обработке, также рекомендовано установить предупреждения о том, что на пляжах действует запрет на купание.

Ранее пляж санатория "Каспий", пляж "Гоксув" и пляж в Избербаше "Турбаза Прибой" получили разрешение на работу.

Отметим, что в Махачкале после проверки Роспотребнадзора закрыты также 17 отелей.