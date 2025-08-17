Вестник Кавказа

На Кубани зафиксировали рост спроса на пятизвездочные отели на 43%

На Кубани зафиксировали рост спроса на пятизвездочные отели на 43%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы из деловой сферы стали на 43% чаще бронировать отели премиальной категории на Кубани.

На Кубани зафиксирован рост числа деловых поездок с начала года. Так, спрос на железнодорожные билеты в регионе поднялся на 3%, билеты на самолет стали популярнее на 18%. 

Согласно данным агентства "Аэроклуб", самым популярным городом стал Краснодар, куда направились около 40% бизнес-туристов. 

Наиболее часто бизнес-путешественники выбирают четырехзвездочные отели, однако спрос в этом году упал на 8%. В то же время зафиксирован рост популярности премиальных предложений размещения, которые прибавили 43% за год, передает "Интерфакс".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
635 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.