На развитие туризма на Ставрополье направят 32,5 млн рублей

В Ставропольском крае 32,5 млн рублей будет выделено в в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" на несколько прошедших отбор проектов.
"По итогам второго этапа конкурсного отбора региональное министерство туризма поддержало шесть проектов на общую сумму 32,5 млн рублей"
– правительство края
Средства пойдут на создание мобильного приложения с туристическими маршрутами в Пятигорске, на организацию пляжной, детской и спортивной зон в Солнечнодольске и другие проекты.
"Это важный шаг в развитии туристической привлекательности региона. Подписание соглашений между министерством и победителями конкурса состоится 25 августа"
– глава Минтуризма региона Андрей Толбатов
Всего в 2025 году на туристические проекты в Ставропольском крае выделено 52,6 млн рублей в рамках нацпроекта.