На развитие туризма на Ставрополье направят 32,5 млн рублей

Власти Ставропольского края выделят свыше 32 млн рублей на шесть проектов, реализация которых поможет развитию туризма в регионе.

В Ставропольском крае 32,5 млн рублей будет выделено в в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" на несколько прошедших отбор проектов.

"По итогам второго этапа конкурсного отбора региональное министерство туризма поддержало шесть проектов на общую сумму 32,5 млн рублей"

– правительство края

Средства пойдут на создание мобильного приложения с туристическими маршрутами в Пятигорске, на организацию пляжной, детской и спортивной зон в Солнечнодольске и другие проекты.

"Это важный шаг в развитии туристической привлекательности региона. Подписание соглашений между министерством и победителями конкурса состоится 25 августа"

– глава Минтуризма региона Андрей Толбатов

Всего в 2025 году на туристические проекты в Ставропольском крае выделено 52,6 млн рублей в рамках нацпроекта.