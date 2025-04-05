"Пятигорский ипподром" приведут в порядок по требованию прокуратуры

"Пятигорск ипподром" будет приведен в порядок. Это потребовала местная прокуратура.
Прокуратура Пятигорска потребовала привести в надлежащее состояние объект культурного наследия местного значения "Пятигорский ипподром" в Ставропольском крае, рассказали в ведомстве.
"На территории города Пятигорска расположен объект культурного наследия регионального значения "Пятигорский ипподром" 1885 года постройки, который принадлежит коммерческой организации"
- прокуратура Пятигорска
Уточняется, что на объекте замечены многочисленные повреждения фасада и отслоения отделки.
Суд удовлетворил требование прокурора. Ведомство держит под контролем устранение нарушений.