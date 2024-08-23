Музей оружия откроют скоро в Сухумской крепости

Еще одна достопримечательность появится в скором времени в Сухуме – в Сухумской крепости будет открыт музей оружия. Посетители смогут увидеть как аутентичные экспонаты, так и современные реплики.

Новый музей создается в Сухуме, подробности рассказал замглавы Союза художников Абхазии, кузнецов-оружейников "Х-напы" Рауль Кобахия.

Культурный проект будет реализован в Сухумской крепости. Там с июня археологи проводят раскопки, передает Sputnik Абхазия. Работы ведутся в северо-западном бастионе. Там же, по их окончании, будет создан музей, в котором планируется представить абхазское оружие.

"Участники нашего союза создали проект, который был одобрен начальником Управления охраны историко-культурного наследия Абхазии. Теперь специалисты управления совместно с конструкторами занимаются определением стиля, разработкой внешнего вида зала"

– Кобахия

По его словам, после раскопок и согласования техзадания начнется разработка проектно-сметной документации, специалисты оценят, сколько средств понадобится на реализацию проекта. Тогда уже можно будет начинать работу собственно над созданием зала для экспозиций.

Кобахия добавил, что посетители будущего музея смогут увидеть старинное оружие, но не только: на выставке будет представлено и созданное нашими современниками оружие. Работы современных мастеров, которые попадут в экспозицию, будут проходить отбор на выставках каждый год. Лучшее оружие будут передавать в музейный фонд.