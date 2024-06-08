Вестник Кавказа

Питающую Сухумский аэропорт подстанцию полностью обновят в Абхазии

Питающую Сухумский аэропорт подстанцию полностью обновят в Абхазии
© Фото: сайт президента Абхазии
Абхазские энергетики проведут масштабные работы по реконструкции электроподстанции, которая подает электричество в аэропорт Сухума. Это позволит гарантировать стабильность энергоснабжения воздушной гавани.

Почти все оборудование заменят на подстанции "Дранда-110", от которой запитан аэропорт в Сухуме. Об этом рассказал глава энергетической компании Черноморэнерго Тимур Джинджолия.

По его словам, на подстанции будут установлены новые трансформаторы, причем планируется заменить оба. Кроме того, энергетики установят новое коммутационное оборудование. Таким образом, передает АГТРК, подстанция будет обновлена практически на 100%.

Джинджолия подчеркнул, что по итогам работ определенный запас электричества будет создан на самой подстанции. Глава компании также заявил о повышении качества электричества. Он добавил, что обновленное оборудование позволит минимизировать количество аварий.

В целом, резюмировал руководитель Черноморэнерго, от реализации проекта только выиграют все расположенные рядом селения и объекты.

Напомним, запуск аэропорта в Сухуме состоится в декабре. Для туристов он будет доступен со следующего лета.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1120 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия и Белоруссия могут стать &quot;внутренними&quot; направлениями отдыха

Абхазия и Белоруссия могут стать "внутренними" направлениями отдыха

ДТП в Абхазии под Гагрой кончилось госпитализацией водителей

ДТП в Абхазии под Гагрой кончилось госпитализацией водителей

Незаконные экскурсии проводились в Бзыбском ущелье

Незаконные экскурсии проводились в Бзыбском ущелье

Туристический поезд в Абхазию выгоден туристам - АЖД

Туристический поезд в Абхазию выгоден туристам - АЖД

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы