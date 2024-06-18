Мужчина получил срок за убийство бабушки на Ставрополье

Пожилую жительницу Ставрополья задушил прошлой осенью собственный внук. Ближайшие 8 лет мужчина проведет в заключении.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении местного жителя, убившего свою бабушку. Об этом сказано в Telegram-канале судов региона.

Ближайшие 8 лет мужчина проведет за решеткой.

"Шпаковским районным судом подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу"

– пресс-служба судов

По данным суда, в ноябре прошлого года в частном доме произошел конфликт между мужчиной и его 77-летней бабушки. Ему не понравилось, что женщина приносила домой мусор с улицы. За это он задушил ее, а затем закопал в подвале и поставил сверху стеклянные банки.