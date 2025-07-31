Москвичка пострадала в горах КБР при парапланеризме

Туристка из Москвы получила травму ноги во время жесткой посадки в горах Кабардино-Балкарии после полета на параплане. Ее успешно эвакуировали и передали врачам.

Парапланеристка из Москвы, получившая травму при жесткой посадке в верховьях Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарии (КБР), была эвакуирована спасателями, рассказали в региональном отделении МЧС.

"В 12:40 поступила информация о том, что парапланеристка совершила жесткую посадку. К ней выдвинулись сотрудники МЧС России. Они эвакуировали 31-летнюю девушку из Москвы с травмой ноги"

- МЧС Кабардино-Балкарии

Туристка была передана в руки врачей.

Уточняется, что спасательными работами занимались сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.