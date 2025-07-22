Альпинист из Ульяновска был спасен в горах КБР

Юноша из Ульяновска, совершавший восхождение в составе туристической группы, получил травму ноги в горах Кабардино-Балкарии. Его успешно эвакуировали и передали врачам.

Член зарегистрированной туристической группы был эвакуирован спасателями из горного ущелья в Кабардино-Балкарии (КБР). Он получил травму на высоте 3,3 км, рассказали в экстренных службах республики.

"В 6:00 31 июля поступило сообщение о том, что в ущелье Ирик-Чат группа туристов попросила о помощи. Зарегистрированная группа из шести человек совершала прохождение по высокогорному маршруту в ущелье, где 17-летний турист из Ульяновска получил травму ноги"

- экстренные службы КБР

Спасатели спустили юношу в поселок Эльбрус и доставили в руки медиков. Его жизни ничего не угрожает.

К их спасению были привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Напомним, что три дня назад в горах КБР на высоте почти 4 км двое альпинистов попали под камнепад. Они совершали восхождение на гору Башхаауз в ущелье Безенги.