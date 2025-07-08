Альпинистов вызволяли из камнепада в горах Кабардино-Балкарии

Сегодня в горах Кабардино-Балкарии на высоте почти 4 километра под камнепад попали двое альпинистов, совершавших восхождение на гору Башхаауз в ущелье Безенги – спасателям пришлось эвакуировать их на вертолете.

Восхождение на гору Башхаауз в ущелье Безенги в горах Кабардино-Балкарии (КБР) чуть не закончилось трагедией для двух альпинистов - на высоте 3800 м они попали под камнепад, сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"В верховьях ущелья Безенги два альпиниста при камнепаде получили травмы. Зарегистрированная группа из двух человек проходила по маршруту на гору Башхаауз от альплагеря "Безенги""

- МЧС региона

К счастью, альпинисты остались живы и смогли вызвать спасателей, но получили серьезные травмы. Чтобы выручить путешественников из беды, спасатели подняли в воздух вертолет Ми-8 МЧС России, на котором и доставили пострадавших в Нальчик, где передали их врачам, передает РИА Новости. выдвинулись на место происшествия.

Альпинисты были зарегистрированы, это 63-летний мужчина из Санкт-Петербурга и 40-летняя женщина из Саратовской области.

Помогали им восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, говорится в сообщении.