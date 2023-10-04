Москвичей ждет гроза и штормовой ветер

Октябрь преподнесет жителям Москвы сюрприз – гроза и сильный ветер. Спасатели призывают быть осторожными.
Синоптики и спасатели предупреждают москвичей и гостей столицы о том, что во второй половине дня в город окажется во власти непогоды.
Прогнозируется гроза и усиление ветра до 20 м/с. В этой связи сотрудники МЧС РФ просят проявлять бдительность, не укрываться и не парковаться под деревьями и незакрепленными конструкциями.
Столбики термометров сегодня днем будут дотягиваться до +18 градусов. Ночью похолодает до +9 градусов. Сейчас в столице +15 градусов и пасмурно.