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Москвичей ждет гроза и штормовой ветер

Москвичей ждет гроза и штормовой ветер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Октябрь преподнесет жителям Москвы сюрприз – гроза и сильный ветер. Спасатели призывают быть осторожными.

Синоптики и спасатели предупреждают москвичей и гостей столицы о том, что во второй половине дня в город окажется во власти непогоды.

Прогнозируется гроза и усиление ветра до 20 м/с. В этой связи сотрудники МЧС РФ просят проявлять бдительность, не укрываться и не парковаться под деревьями и незакрепленными конструкциями.

Столбики термометров сегодня днем будут дотягиваться до +18 градусов. Ночью похолодает до +9 градусов. Сейчас в столице +15 градусов и пасмурно.

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