Москвичей призвали сидеть дома из-за урагана

Москва оказалась во власти урагана: в столице идет дождь, а ветер усилился до 20 м/с. В этой связи спасатели и синоптики просят москвичей и гостей столицы без нужды не выходить на улицу.
В связи с захватившей Москву непогодой: ураганный ветер и дождь, синоптики и спасатели просят гостей и жителей столичного региона отказаться от выхода на улицу или минимизировать сове пребывание там.
Ранее сообщалось, что ветер силой до 20 м/с может привести к ЧС в городе: падению деревьев и незакрепленных конструкций.
«Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили»
– пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства
Уточняется, что Москва будет находиться во власти стихии до конца дня, но пик непогоды придется на 18:00.