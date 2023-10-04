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Москвичей призвали сидеть дома из-за урагана

Москвичей призвали сидеть дома из-за урагана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москва оказалась во власти урагана:  в столице идет дождь, а ветер усилился до 20 м/с. В этой связи спасатели и синоптики просят москвичей и гостей столицы без нужды не выходить на улицу.

В связи с захватившей Москву непогодой: ураганный ветер и дождь, синоптики и спасатели просят гостей и жителей столичного региона отказаться от выхода на улицу или минимизировать сове пребывание там. 

Ранее сообщалось, что ветер силой до 20 м/с может привести к ЧС в городе: падению деревьев и незакрепленных конструкций.

«Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили»

– пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства

Уточняется, что Москва будет находиться во власти стихии до конца дня, но пик непогоды придется на 18:00.

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