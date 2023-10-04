Москвичей призвали сидеть дома из-за урагана

Опубликовано: 16:48, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва оказалась во власти урагана: в столице идет дождь, а ветер усилился до 20 м/с. В этой связи спасатели и синоптики просят москвичей и гостей столицы без нужды не выходить на улицу.

В связи с захватившей Москву непогодой: ураганный ветер и дождь, синоптики и спасатели просят гостей и жителей столичного региона отказаться от выхода на улицу или минимизировать сове пребывание там.

Ранее сообщалось, что ветер силой до 20 м/с может привести к ЧС в городе: падению деревьев и незакрепленных конструкций.

«Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили»

– пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства

Уточняется, что Москва будет находиться во власти стихии до конца дня, но пик непогоды придется на 18:00.