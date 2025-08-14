Москве и Вашингтону предстоит долгий путь – Рубио

Госсекретарь США по итогу переговоров Путина и Трампа сообщил, что удалось достигнуть прогресса, однако сторонам предстоит еще пройти долгий путь.

РФ и США ждет долгий путь, однако на саммите в Анкоридже стороны смогли достичь прогресса, такое мнение выразил американский госсекретарь Марко Рубио в комментарии Первому каналу.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса"

– Рубио

Он также выразил надежду, что состоявшаяся встреча может стать толчком для урегулирования на Украине. Дата новой встречи лидеров России и США не определена, но есть надежда, что оно состоится скоро, добавил Рубио.

Накануне Владимир Путин совершил первый за 10 лет визит в США, где впервые за шесть лет встретился в Дональдом Трампом. Лидеры беседовали более трех часов.