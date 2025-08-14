Трамп оценил встречу с Путиным на 10 из 10

Глава Белого дома дал своей встрече с президентом России максимальную оценку. Ранее сегодня он сообщил, что она получилась "очень продуктивной".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп доволен встречей с главой российского государства Владимиром Путиным, прошедшей 15 августа на Аляске. Об этом он сам сообщил в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского лидера, он оценивает сегодняшние переговоры на 10 баллов по 10-балльной шкале.

Напомним, переговоры Путина и Трампа прошли в пятницу вечером в Анкоридже на Аляске. Это первая личная встреча президентов за последние шесть лет. Она длилась около трех часов.