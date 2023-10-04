Москва призвала к открытию Зангезурского коридора 

Опубликовано: 15:30, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мария Захарова рассказала, что Россия видит экономический и политический потенциал в организации транспортного сообщения по Зангезурскому коридору. В частности, это поможет наладить отношения между Азербайджаном и Арменией.

На сегодняшнем брифинге Министерства иностранных дел РФ его представитель Мария Захарова рассказала, что Баку и Еревану необходимо организовать движение транспорта по Зангезурскому коридору.

Когда Зангиланский район Азербайджана будет соединен с Нахчываном через Армению, выполнение обязательств сторон и открытие коммуникаций положительно на отношениях между Баку и Ереваном, выразила надежду Мария Захарова.

Напомним, что Зангезурский коридор должен быть создан согласно Трехстороннему заявлению России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года для обеспечения наземного сообщения между Нахчываном и основной частью азербайджанских территорий. Россия не раз заявляла, что организация движения по этому маршруту поможет урегулировать множество вопросов в армяно-азербайджанских отношениях.