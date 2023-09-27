Баку: вопрос о Зангезурском коридоре будет решаться с Арменией мирно

Опубликовано: 10:41, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Баку не намерен принуждать Ереван к участию в Зангезурском коридоре. Открытие транспортного маршрута будет выгодно как Азербайджану, так и Армении.

О планах по работе с Арменией над Зангезурским коридором рассказал в интервью Reuters помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Прежде всего помощник азербайджанского лидера заверил, что никаких силовых действий для создания Зангезурского коридора через территорию Армении в Нахчыван не планируется.

Баку заинтересован в организации сухопутного транспортного сообщения со своим регионом через Армению, при этом открытие Зангезурского коридора принесет пользу и Азербайджану, и Армении, и другим государствам региона.

Азербайджан не имеет военных целей или задач на суверенной территории Армении, подчеркнул Хикмет Гаджиев, таких планов нет в повестке дня. Он отметил, что вопрос организации транспортного коридора предлагается решить исключительно мирным путем.