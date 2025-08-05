Молния лишила Избербаш водоснабжения

Избербаш остался без воды из-за удара молнии. Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы по возобновлению подачи.
Молния оставила дагестанский город Избербаш без воды, в настоящее время на подстанции проводятся работы, сообщает Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения.
Удар молнии на Кировской подстанции в ночь на понедельник привел к взрыву. Был поврежден фидер, обеспечивающий электроснабжение насосной станции первого подъема (НС-1).
Авария привела к приостановке подачи воды в Избербаш. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы по замене поврежденного оборудования и возобновлению подачи электроэнергии на станцию.