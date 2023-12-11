МИД РФ: СОР29 поможет установлению мира на Южном Кавказе

Спецпредставитель МИД России уверен, что Конференция ООН по изменениям климата способна помочь в урегулировании отношений Азербайджана и Армении.

Договоренность о том, что Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) будет проведена в столице Азербайджанской Республики доказывает то, что этот формат может положительно влиять на установление мира на Южном Кавказе. Такое заявление сделал спецпредставитель МИД России Сергей Кононученко.

Он указал на то, что Армения отказалась от проведения Конференции ООН в пользу Азербайджана. Тогда АР поддержали все восточноевропейские страны.

«В рамках переговоров по этому вопросу странам, а именно Азербайджану и Армении, удалось найти взаимоприемлемый компромисс. Это показывает, что климатическая площадка может служить решению важнейших вопросов, даже не связанных непосредственно с климатом, служить продвижению мирной повестки»

- Сергей Кононученко