МИД РФ прояснил отмену моратория на РСМД

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал отказ от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
В интервью телеканалу "Россия-1" он прежде всего подчеркнул, что РФ, принимая это решение, учитывала планы Великобритании разместить американское ядерное оружие на своей территории.
"Мы, безусловно, видим, что в некоторых аспектах политики русофобии Лондон бежит впереди американского паровоза, причем далеко впереди. Конечно, это не могло не учитываться, когда готовилось решение о выходе из нашего моратория"
– Сергей Рябков
По его словам, все то, что делает Россия в области развертывания вооружения, является реакцией на шаги Соединенных Штатов и их союзников.
"Компенсирующие меры - вопрос к военным... Все, что мы делаем, - это реакция на те шаги в данной сфере, которые наблюдаются со стороны США и их союзников"
– замглавы МИД
Он указал на то, что "системы США стали все чаще появляться в регионах, где это имеет непосредственную проекцию" на безопасность России.
Помимо этого, Рябков сообщил о сохраняющемся риске ядерного конфликта.
"Он не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется"
– заместитель министра
Напомним, в начале 2024 года британское издание Telegraph сообщило, что США впервые за 15 лет собираются разместить ядерное оружие на территории Великобритании в связе с возросшей угрозой со стороны России.