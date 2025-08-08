МИД РФ прояснил отмену моратория на РСМД

Россия при отмене моратория на РСМД учитывала планы Великобритании, сообщили в МИД РФ. Ранее сообщалось, что Соединенное Королевство может разместить на своей территории американское ядерное оружие.

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал отказ от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В интервью телеканалу "Россия-1" он прежде всего подчеркнул, что РФ, принимая это решение, учитывала планы Великобритании разместить американское ядерное оружие на своей территории.

"Мы, безусловно, видим, что в некоторых аспектах политики русофобии Лондон бежит впереди американского паровоза, причем далеко впереди. Конечно, это не могло не учитываться, когда готовилось решение о выходе из нашего моратория"

– Сергей Рябков

По его словам, все то, что делает Россия в области развертывания вооружения, является реакцией на шаги Соединенных Штатов и их союзников.

"Компенсирующие меры - вопрос к военным... Все, что мы делаем, - это реакция на те шаги в данной сфере, которые наблюдаются со стороны США и их союзников"

– замглавы МИД

Он указал на то, что "системы США стали все чаще появляться в регионах, где это имеет непосредственную проекцию" на безопасность России.

Помимо этого, Рябков сообщил о сохраняющемся риске ядерного конфликта.

"Он не снижается. Риск ядерного конфликта сохраняется"

– заместитель министра

Напомним, в начале 2024 года британское издание Telegraph сообщило, что США впервые за 15 лет собираются разместить ядерное оружие на территории Великобритании в связе с возросшей угрозой со стороны России.