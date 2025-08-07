МИД РФ изучит проект "Путь Трампа" через Армению

Детали проекта "Путь Трампа", проходящего через Сюникскую область Армении, изучат в МИД России. Об этом заявили в российском ведомстве.

Россия изучит детали проекта "Путь Трампа" через Сюникскую область Армении, предложенный президентом США, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"МИД России изучит детали проекта, который пока, кстати, не обнародован"

- Алексей Фадеев

Он подчеркнул, что внерегиональные силы, которые подключились к урегулированию ситуации на Южном Кавказе, должны продвигать мир, а не создавать новые разногласия. Помимо этого, им необходимо считаться с членством Армении в ЕАЭС и присутствием российских пограничников в Сюникской области.

"Их следует учитывать при проработке принятия решений по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе"

- Алексей Фадеев

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она прошла с участием Дональда Трампа.

Стороны подписали совместную декларацию и провели процедуру парафирования текста мирного договора.