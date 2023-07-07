Мэр еще одного черноморского города подал в отставку в Грузии

Мэры двух черноморских городов покинули свои посты. Накануне это сделал глава Батуми, а сегодня – глава Кобулети.

В Грузии вслед за мэром Батуми Арчилом Чиковани, покинувшим свою должность накануне, подал в отставку мэр Кобулети Леван Зоидзе. Об этом сам градоначальник написал на своих страницах в социальных сетях.

"Я принял решение покинуть пост мэра Кобулети. Для меня было большой ответственностью руководить этим городом и максимально решать потребности горожан"

– Леван Зоидзе

Он также поблагодарил городских жителей за поддержку и преданность, а также людей, участвовавших в создании лучшего будущего для Аджарского региона.

Зоидзе также добавил, что он остается преданным членом правящей партии "Грузинская мечта".